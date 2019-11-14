Вопрос Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате" - Пристайко

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате". Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в интервью для BBC News, передает УНН.

"Нормандские переговоры не касаются Крыма, Крым обсуждается в других форматах", - заявил Пристайко.

По его словам, одним из таких форматов, где поднимается вопрос аннексированного Крыма, служит трибуна Организации Объединенных Наций.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Комиссии Украина-НАТО заявил, что не сомневается, что встреча в нормандской формате произойдет, если все стороны этого захотят.

Как сообщалось ранее в УНН, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата возможного саммита в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) не определена, нет даже приблизительных сроков.



