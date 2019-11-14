Бюджет-2020 сегодня рассмотрят в течение 5 часов - Арахамия

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что бюджет-2020 сегодня в парламенте будут рассматривать в течение 5 часов. Об этом он заявил в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

"Мое видение, что мы рассмотрим бюджет сегодня где-то за 5 часов с начала того момента, с которого мы начнем рассмотрение. Количество поправок очень большое, я не помню точно. Я просто этот документ видел и я его листал примерно 3 минуты", - сказал Арахамия.

Отвечая на вопрос удастся ли сегодня проголосовать за бюджет-2020 в целом, будут ли его откладывать на 3 чтения, Арахамия ответил: "Трудно сказать, я думаю, что мы в целом проголосуем. У меня оптимистическое видение, единство в нашей фракции всегда есть".

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября на пленарном заседании рассмотрит проект закона о Государственном бюджете на 2020 год во втором чтении.