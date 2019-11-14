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Рада рассмотрит Бюджет-2020 во втором чтении
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"Слуги народа" планируют вносить правки в Бюджет-2020 уже в первом полугодии

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Поправки в Государственный бюджет на следующий год будут вноситься уже в первом полугодии, согласно макропрогнозам и реализации реформ. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Думаю, в течение первого полугодия мы внесем много дополнений, которые будут основываться на обновлении макропрогноза, который будет обновляться постоянно в связи с теми реформами, которые мы проводим. Думаю, что в первом полугодии можно будет пересматривать Бюджет", - отметил Корниенко, отвечая на вопрос, почему в первом полугодии 2020-го не предусмотрено повышение социальных выплат.

По его словам, уже принятие вчера в первом чтении земельной реформы дало мощный импульс для международных партнеров и приведет к дополнительному развитию экономики в следующем году.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября на пленарном заседании рассмотрит проект закона о Государственном бюджете на 2020 год во втором чтении.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа, Бюджет-2020
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