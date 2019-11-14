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"Голос" планирует воздержаться при голосовании за Госбюджет-2020

"Голос" планирует воздержаться при голосовании за Госбюджет-2020

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Фракция "Голос" планирует воздержаться при голосовании за Госбюджет на 2020 год. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Владимир Цабаль журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Мы, скорее всего, не сможем поддержать этот бюджет, но мы и не будем голосовать против, потому что там есть некоторые вещи положительные - например, финансирование медицины, увеличение финансирования образования. Скорее всего, позиция фракции будет воздержаться, но по ходу будем еще определяться", - отметил нардеп.

По его словам, фракция не соглашается с социальными стандартами, которые заложены в бюджет, в частности то, что в первом полугодии не предусмотрено повышение пенсий.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября на пленарном заседании рассмотрит проект закона о Государственном бюджете на 2020 год во втором чтении.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, голосование, фракции, Бюджет-2020
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