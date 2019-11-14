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Арахамия: референдума относительно земли быстро ожидать не стоит

Арахамия: референдума относительно земли быстро ожидать не стоит

Давид Арахамия

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Референдума относительно рынка земли быстро ожидать не стоит. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

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"Референдума быстро ожидать не стоит. Потому что, во-первых, у нас нет закона о референдуме, у нас есть пакет законов о народовластии, возглавляет эту рабочую группу господин Стефанчук. То есть, когда они наработают, потом это зарегистрируется и войдет в комитеты. Ну, это я думаю оптимистично - это может быть первое полугодие следующего года", - сказал Арахамия.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законопроект о рынке земли будет внесен пункт, согласно которому иностранцы получат право покупать украинские земли, земельные участки, только в случае, если на это дано согласие народа на всеукраинском референдуме. В ближайшее время Верховная Рада Украины разработает и примет закон, который установит виды и механизмы такого референдума.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, референдумы, рынок, Слуга народа
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