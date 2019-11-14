В бюджет-2020 заложено около 12 млрд грн поступлений от приватизации - Гетманцев

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Государственный бюджет Украины на 2020 год заложено около 12 млрд грн поступлений от приватизации. Об этом в кулуарах совета заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент УНН.

"Если я не ошибаюсь, около 12 млрд грн от приватизации заложены в проекте бюджета, но опять же, учитывая опыт предыдущих лет мы должны понимать, что поступления от приватизации они во многом зависят от работы Фонда госимущества, от слаженной работы Кабмина и от того, насколько удастся реализовать это имущество. Очень важно, чтобы имущество было реализуемо по справедливой цене", - сказал Гетманцев.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил, почему 500 государственных предприятий по приказу Президента Украины Владимира Зеленского планируют приватизировать.