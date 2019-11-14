В МИД назвали темы предстоящей встречи в "нормандском формате"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На предстоящей встрече лидеров в "нормандском формате" украинская сторона хочет договориться об обмене удерживаемыми лицами и достичь прогресса в вопросе мира. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга в четверг, 14 ноября, передает корреспондент УНН.

"Последняя встреча (в "нормандском формате" - ред.) состоялась три года назад, за это время накопилось очень много вопросов, которые мы надеемся решить на этой встрече. Главное, что мы собираемся сделать - это шаг к миру. В идеале, завершить этот процесс и эту войну, которая на Востоке Украины забирает наших людей и наш шанс на цивилизованное решение", - сказал министр.

С его слов, последнее "перемирие" стоило Украине уже 33 жизни и вдвое больше раненых украинских солдат и гражданских.

"Именно поэтому на этой встрече мы собираемся решить несколько конкретных вопросов. По меньшей мере эта встреча должна стать катализатором обмена политзаключенными, одновременно - мы хотим получить максимальное количество наших людей, которые до сих пор находятся в тюрьмах и России, и на территории так называемых "народных республик", и в Крыму. Президент Зеленский рассчитывает, что в ходе этой встречи лидеров мы сможем решить военную часть в вопросе безопасности и откроем путь к окончательному решению проблем Востока Украины", - добавил он.

Как сообщалось ранее, вопрос Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате".