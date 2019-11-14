Нардепы планируют провести несколько ротаций в комитетах

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кроме замены председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, народные депутаты планируют сделать еще несколько ротаций в комитетах. Об этом сообщил в кулуарах Рады председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Для того, чтобы кого-то в комитете поменять, надо проголосовать в Раде, но мы хотим еще несколько ротаций среди комитетов сделать, по результатам голосования вчера. У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но не посещают вообще заседания комитетов и занимают места. Я считаю, что такие люди, которые много говорят, а немного работают, они должны находиться - в комитете свободы слова. Я думаю, что это будет завтра, завтра увидите", - ответил Арахамия на вопрос, почему председатель комитета по вопросам внешней политики и мижпарламентского сотрудничества Богдан Яременко до сих пор занимает должность и работает в комитете.

Напомним, фракция "Слуга народа" планирует провести праймериз по избранию нового председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на смену Богдану Яременко, уволенному из-за секс-скандала.