Вопрос на более чем 7 млрд грн: пятиминутный перерыв в Раде затянулся на час

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Пятиминутный перерыв в заседании парламента, объявленный в связи с поддержкой народными депутатами поправки относительно акцизного налога в 7,7 млрд грн, затянулся уже на час, передает корреспондент УНН.

Так, еще в 10:35 спикер парламента Дмитрий Разумков объявил 5-минутный перерыв и пригласил на консультации главу Бюджетного комитета и главу фракции "Голос". Впрочем, пока перерыв до сих пор продолжается, поскольку руководство Рады до сих пор не вернулось в сессионный зал.

Перерыв был объявлен в связи с тем, что народные депутаты поддержали отвергнутую Бюджетным комитетом правку 209 по распределению акцизного налога на бензин. Народный депутат, член парламентского финансового комитета Нина Южанина в комментарии журналистам отметила, что правка абсолютно уместна, поскольку местные общины лучше разбираются в проблемах, которые должны быть решены за эти средства, тогда как правительство, почему-то решило иначе и настояло на возвращении денег в Дорожный фонд.

Речь идет о том, что народные депутаты, вопреки решению правительства, решили оставить поступления от части акцизного налога на общую сумму 7,7 млрд грн в ведении местных бюджетов, а не передавать их в Дорожный фонд для дальнейшего финансирования дорожных работ в регионах. В профильном комитете считают, что такая правка приведет к значительной разбалансировке бюджета на следующий год.

Напомним, Верховная Рада поддержала поправку в Бюджетный кодекс, которая предусматривает, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов.