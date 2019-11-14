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Представители правления НБУ хотят взять Писарука на поруки

Представители правления НБУ хотят взять Писарука на поруки

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Представители правления Национального банка Украины выразили готовность взять на поруки бывшего первого заместителя главы Национального банка Украины Александра Писарука, который является подозреваемым по делу завладения 1,2 млрд грн кредита, передает корреспондент УНН.

Так, адвокат заявил, что Писарука готовы взять на поруки: председатель НБУ Яков Смолий, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, заместитель председателя НБУ Роман Борисенко и еще ряд лиц.

Напомним, 14 ноября ВАКС начал избрание меры пресечения Писаруку.

В общем уже шести подозреваемым по указанному делу ВАКС избрал меру пресечения.

Как сообщалось ранее, Бахматюку официально сообщено о подозрении в деле завладения 1,2 млрд грн кредита.

Добавим, нескольких бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащих частного сектора правоохранители заподозрили в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: НБУ, кредит, Антикоррупционный суд, САП
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