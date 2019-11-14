Пристайко прокомментировал появление дополнительных условий от РФ для "нормандской встречи"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Для проведения встречи лидеров в "нормандском формате" было всего два условия, появление дополнительных вызывает беспокойство. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"Мы пытаемся разъяснять уже некоторое время: мы действительно договорились об определенных предпосылках для этой встречи. Предпосылок было всего две: это формула Штайнмайера, о которой уже много говорили, и разведение в трех участках, которое мы завершили несколько дней назад. Никаких дополнительных условий для встречи не выставлялось в свое время. Переговорная команда, которая ведет переговоры сейчас, обеспокоена также, как и вы, появлением сообщений о каких-то дополнительных условиях или о комментарии российских представителей, например, что наличие полиции в участках, где состоялось разведение, каким-то образом мешает будущей встрече", - сказал он.

В то же время Пристайко высказал мнение о том, что такие действия - это "просто попытка купить себе немного времени, необходимого для выработки позиции".

"Похоже, российская сторона не ожидала, что Украина сможет завершить эти сложные шаги, и пытается взять паузу, чтобы лучше подготовиться к предстоящим шагам", - сказал министр.

"Вместе с тем, наши европейские партнеры, не только Германия и Франция, понимают сложившуюся ситуацию и осуществляют дополнительное давление. Госпожа Меркель звонила Путину сразу в день завершения разведения, для того чтобы без задержки мы провели эту встречу, которую мы ожидаем уже полгода", - добавил он.

Напомним, на предстоящей встрече лидеров в "нормандском формате" украинская сторона хочет договориться об обмене удерживаемыми лицами и достичь прогресса в вопросе мира.