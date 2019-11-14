Рассмотрение Бюджета-2020 может затянуться до следующей недели - Корниенко

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Если нардепы не рассмотрят поправки и Бюджет-2020 на этой неделе, то его рассмотрение перенесут на следующую неделю, которую сделают пленарной. Об этом сообщил в кулуарах Рады первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, могут ли Бюджет-2020 рассматривать на следующей неделе, ведь, по словам депутатов из фракции "Слуга народа", председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что если поправки и Бюджет не рассмотрят на этой неделе, то возможно, что следующая неделя также будет пленарной, Корниенко ответил: "Есть такой вариант, ну если вдруг не будет голосов".

"Наша фракция готова голосовать за бюджет во втором чтении в целом, но вдруг что-то случится, разное бывает. Тогда мы просто переходим по процедуре в постатейное рассмотрение, и надо продолжить работу на следующей неделе. Этого никто не хочет, потому что на следующей неделе уже все мажоритарщики запланировали работу в округах. Там очень много вопросов по рынку земли в первую очередь", - добавил он.

Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если до обеда народные депутаты проголосуют за продление заседания Верховной Рады, следует готовиться к "бюджетной ночи".