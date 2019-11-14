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Пристайко: сейчас мы не планируем двустороннюю встречу с Путиным

Пристайко: сейчас мы не планируем двустороннюю встречу с Путиным

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинская сторона сейчас готовится к встрече Президета Украины Владимира Зеленского в "нормандском формате", двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным не планируется. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"Мы благодарны Нурсултану Назарбаеву. Мы прочитали в СМИ о том, что есть предложение от господина Назарбаева. И мы в общих чертах во время встречи в Японии говорили о том, что нам не хватает возможности обсудить это, имея в виду, что мы встречаемся в нормандской четверке. Эта инициатива Казахстана, мы еще не получили ее официально, и я думаю, что на этом этапе Украина достаточно имеет возможности встретиться в первую очередь в нормандской четверке. Именно ради этой встречи были сделаны определенные шаги", - заявил Пристайко.

По словам министра, потенциальная встреча может состояться только после проведения встречи в "нормандском формате", однако планов относительно таких контаков у МИДа пока нет.

"Давайте сначала встретимся в рамках четверки, все четыре главы государств, которые начинали пять лет назад, а дальше будем смотреть, когда какие встречи будут происходить. Короткий ответ: нет, мы сейчас не планируем двустороннюю встречу с Путиным, мы планируем встречу нормандской четверки", - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, в МИДе назвали темы предстоящей встречи в "нормандском формате".

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Нормандский формат, Нормандская четверка, переговоры, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
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