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Председатель финкомитета Рады заявил о недовольстве Бюджетом-2020

Председатель финкомитета Рады заявил о недовольстве Бюджетом-2020

Даниил Гетманцев

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о недовольстве проектом Государственного бюджета на 2020 год. Об этом он сообщил в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

"Бюджет - это компромисс, которого нам удалось достичь. Мы недовольны этим бюджетом, но мы понимаем, что если мы с вами не будем исходить из реалий, из той жизни, которая у нас есть сегодня и которая сложилась, к сожалению, в предыдущие бюджетные периоды, мы с вами просто не примем никакого решения, что приведет к тому, что в следующем году бюджет будет выполняться в одной двенадцатой от предыдущего, и это не выход", - сказал Гетманцев.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что поправки в Государственный бюджет на следующий год будут вноситься уже в первом полугодии, согласно макропрогнозам и реализации реформ.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа, Бюджет-2020
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