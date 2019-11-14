Фирташ и адвокаты затягивают процесс экстрадиции - МИД Австрии

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Экстрадиция Дмитрия Фирташа в США затягивается из-за его стороны защиты, которая настаивает на пересмотре дела. Об этом во время пресс-конференции в Киеве в четверг заявил министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Александр Шалленберг, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Что касается вопроса Фирташа - это (процесс - ред.) не затягивается из Австрийской стороны. Что касается австрийской стороны, то министерство юстиции уже приняло соответствующее постановление об экстрадиции господина Фирташа, но господин Фирташ и его адвокаты затягивают этот процесс и они настаивают на пересмотре дела. Таким образом, до завершения судебного разбирательства, это имеет соответственно формат окончания судебного пересмотра, после этого будет принято решение, когда будет завершен этот процесс. Это значит, что когда наши соответствующие силовые структуры получат решение суда, тогда уже будет принято решение", - сказал министр.

Комментируя это, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что многим в Украине интересно, когда дело будет завершено и когда "будет justice (с англ. правосудие) в этой системе rule of law (с англ. верховенство права)".

Напомним, издание Time сообщало, что стремясь дискредитировать вероятных врагов президента США Дональда Трампа, его близкие союзники получили ключевые документы и информацию со стороны украинского олигарха Дмитрия Фирташа, разыскиваемого в США по обвинению в коррупции.