КИЕВ. 14 ноября. УНН. Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, направленные на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект Закона 2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (второе чтение) направлен на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Принятие проекта закона унормирует осуществления расходов государственного и местных бюджетов и обеспечит сбалансированность государственного бюджета, будет способствовать внедрению лучшей практики реализации стадий бюджетного процесса, повысит эффективность мер по выполнению государственного бюджета и обеспечит стабильность функционирования бюджетной системы Украины.

При этом в Минфин поступило от нардепов 258 поправок, 85 из которых были учтены, остальные не были учтены, поскольку могли бы привести к разбалансировке бюджета на следующий год. Всего в документе исключены изменения относительно Фонда регионального фонда, согласования в законах социальных выплат, установлено автоматическое распределение средств, поступающих в Дорожный фонд, а также поправки по рентной плате за пользование недрами и тому подобное.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября на пленарном заседании рассмотрит проект закона о Государственном бюджете на 2020 год во втором чтении.