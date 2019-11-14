Новости: Политика
Четверг, 14 ноября 2019, 12:56 • Саша Картер • 5925
Австрия планирует предоставить Украине 37 млн евро
Александр Шалленберг
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Австрийская Республика предусмотривает предоставление Украине 37 млн евро гуманитарной помощи. Об этом во время пресс-конференции в Киеве в четверг заявил министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Александр Шалленберг, передает корреспондент УНН.
"Австрийская Республика не безразлична к отношениям с Украиной в плане предоставления ей гуманитарной помощи. Уже предоставлено транш в 1 миллион евро, а в целом предусмотрено 37 млн. Это значит, что мы имеем многолетние традиции оказания гуманитарной помощи и всегда будем придерживаться этого", - сказал министр.
Как сообщалось ранее, Австрия выделит 1 млн евро на восстановление Донбасса.
Источник: УНН