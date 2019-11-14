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Австрия планирует предоставить Украине 37 млн евро

Австрия планирует предоставить Украине 37 млн евро

Александр Шалленберг

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Австрийская Республика предусмотривает предоставление Украине 37 млн евро гуманитарной помощи. Об этом во время пресс-конференции в Киеве в четверг заявил министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Александр Шалленберг, передает корреспондент УНН.

"Австрийская Республика не безразлична к отношениям с Украиной в плане предоставления ей гуманитарной помощи. Уже предоставлено транш в 1 миллион евро, а в целом предусмотрено 37 млн. Это значит, что мы имеем многолетние традиции оказания гуманитарной помощи и всегда будем придерживаться этого", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, Австрия выделит 1 млн евро на восстановление Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Украина, гуманитарная помощь, деньги, Австрия
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