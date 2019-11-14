Совет вернулась к обсуждению изменений в Бюджетный кодекс

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Парламент продолжил рассмотрение поправок в Бюджетный кодекс после полуторачасового перерыва. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков на заседании парламента, передает корреспондент УНН.





"Переходим к вопросам дальше", - отметил Разумков.

При этом он извинился за перерыв, который затянулся, и предложил нардепам работать без соблюдения перерыва, предусмотренного регламентом, с 12 до 12:30.

Сейчас нардепы продолжили рассмотрение поправок в Бюджетный кодекс.

Напомним, пятиминутный перерыв в заседании парламента, объявленный в связи с поддержкой народными депутатами поправки относительно акцизного налога в 7,7 млрд грн, затянулся на более чем час.