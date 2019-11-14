Регистрация | Вход |
USD: 24,46 -0,0491  EUR: 26,94 -0,1178 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 ноября 2019 14:13
Получить тестовый доступ
Рада рассмотрит Бюджет-2020 во втором чтении
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4710
Версия для печати

Совет вернулась к обсуждению изменений в Бюджетный кодекс

Совет вернулась к обсуждению изменений в Бюджетный кодекс

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Парламент продолжил рассмотрение поправок в Бюджетный кодекс после полуторачасового перерыва. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков на заседании парламента, передает корреспондент УНН.

"Переходим к вопросам дальше", - отметил Разумков.

При этом он извинился за перерыв, который затянулся, и предложил нардепам работать без соблюдения перерыва, предусмотренного регламентом, с 12 до 12:30.

Сейчас нардепы продолжили рассмотрение поправок в Бюджетный кодекс.

Напомним, пятиминутный перерыв в заседании парламента, объявленный в связи с поддержкой народными депутатами поправки относительно акцизного налога в 7,7 млрд грн, затянулся на более чем час.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание, Бюджет-2020
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.