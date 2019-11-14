Загороднюк: учения РФ в Черном и Азовском морях препятствует судоходству

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские учения в Черном и Азовском морях препятствуют коммерческому судоходству. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время участия в 3-й Международной конференции по морской безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Россия блокирует значительные участки акватории (Черного и Азовского морей - ред.), начинает учения, которые в действительности не проводятся для того, чтобы блокировать целый сектор и препятствовать коммерческом судоходству", - отметил министр.

Загороднюк отметил, что в Черном море наращивается военное присутствие РФ.

"Для нас критически важно, чтобы ситуация рассматривалась в контексте безопасности всего региона, всего европейского и евразийского пространства, потому что сейчас, как мы знаем, происходит милитаризация Черного моря, наращивается военное присутствие Российской Федерации", - пояснил Загороднюк.

Министр обороны также отметил, что Российская Федерация и в дальнейшем продолжает вести агрессивные действия против Украины, унося жизни украинских защитников, которые защищают Украину на Востоке.

"Эта война, к сожалению, не стихает, несмотря на то, что она несколько перешла в менее активную фазу, чем в предыдущие годы, но, тем не менее, продолжается. Каждые несколько дней мы получаем информацию о погибших украинских Героях", - отметил Андрей Загороднюк.

Напомним, Загороднюк отметил, что финансово-экономические отношения с Россией невозможны.