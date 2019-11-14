Монобильшинство согласилось с передачей акциза ОТО, впрочем отняла у них субвенцию на дороги

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Монобильшинство согласилось с передачей части акцизного сбора с горючего местным бюджетам, впрочем отняла у них субвенцию на строительство дорог. Об этом заявил народный депутат от депутатской группы Тарас Батенко во время рассмотрения поправок в Бюджетный кодекс, передает корреспондент УНН.

"Как месть за то, что мы оставили акциз местным бюджетам... То, что вы сейчас ставите в подтверждение ряд поправок, согласованных профильным комитетом, фактически вы гробите всю субвенцию местным органам власти на дороги", - отметил нардеп.

При этом по целому ряду поправок, предварительно частично поддержанных Бюджетным комитетом, народные депутаты, преимущественно от фракции СН, голосовали "против".

Глава бюджетного комитета Юрий Кузбит подтвердил, что таким образом монобильшинство пытается сбалансировать бюджет на следующий год.

"Мы не гробим децентрализации - мы пробуем сбалансировать бюджет-2020, чтобы он был корректным, и чтобы он состоялся", - подчеркнул Кузбит.

Напомним, Верховная Рада, вопреки решению Комитета по вопросам бюджета, поддержала поправку в Бюджетный кодекс, которая предусматривает, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов.