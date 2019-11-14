Рада начала рассмотрение Госбюджета-2020 во втором чтении

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Парламентарии на пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 14 ноября, начали рассмотрение проекта Государственного бюджета на следующий год. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков на заседании парламента, передает корреспондент УНН.

"Переходим к проекту закона 2000 о Государственном бюджете Украины на 2020 год во втором чтении", - отметил Разумков.

По его словам, представит проект бюджета министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, направленные на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.