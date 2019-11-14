Новости: Политика
Четверг, 14 ноября 2019, 13:14 • Мария Мамаева • 5160
Рада начала рассмотрение Госбюджета-2020 во втором чтении
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Парламентарии на пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 14 ноября, начали рассмотрение проекта Государственного бюджета на следующий год. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков на заседании парламента, передает корреспондент УНН.
"Переходим к проекту закона 2000 о Государственном бюджете Украины на 2020 год во втором чтении", - отметил Разумков.
По его словам, представит проект бюджета министр финансов Оксана Маркарова.
Напомним, Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, направленные на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.
Источник: УНН