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Милованов не согласен с идеей Коломойского брать деньги в России

Милованов не согласен с идеей Коломойского брать деньги в России

Тимофей Милованов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр развития экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что не согласен с идеей бизнесмена Игоря Коломойского отказаться от помощи МВФ и брать деньги в России. Об этом он заявил в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, может ли пойти Украина на шаг, предложенный Коломойским, и отвернуться от помощи МВФ, взять предложенные Россией 100 млрд грн, Милованов ответил: "Идея того, что мы должны принимать финансирование внешнее из России, а не из МВФ, я с этой идеей не согласен".

По его словам, программа МВФ поможет Украине, чтобы о ней больше знали в мире.

"К сожалению, в мире об Украине еще не достаточно много знают, и мало понимают детали того хорошего и красивого, что у нас происходит, поэтому программа МВФ позволяет показать нас миру. Чтобы определенные специалисты МВФ посмотрели, что у нас сбалансированный бюджет, ответственная монетарная и фискальная политика", - сказал Милованов.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у Украины пока нет возможности прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Источник: УНН
Теги: Россия, МВФ, деньги, Тимофей Милованов
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