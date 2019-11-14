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Украина направила ноту Японии относительно участия "команды ДНР" на турнире по каратэ

Украина направила ноту Японии относительно участия "команды ДНР" на турнире по каратэ

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины направило ноту Японии относительно участия "команды ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", проведенного "Всемирной федерацией каратеномити" в Токио 7-10 ноября 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИДа Японии по указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны. Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия", - говорится в сообщении.

В посольстве Украины отмечают, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства, не имеют никаких оснований.

Напомним, 12 ноября 2019 года в информационном пространстве появились сообщения об участии "представителей" так называемой "ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", проведенного "Всемирной федерацией каратеномити" в Токио 7-10 ноября 2019 года.

Так, в связи с этим в тот же день посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта. Во время разговора с представителем секретариата этой организации был подтвержден факт приглашения для участия в данном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области Украины.

В МИДе отметили, что "Всемирная федерация каратеномити" является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в целом в мире.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило России ноту, в которой просило назвать координаты и время, когда можно забрать корабли, захваченные в прошлом году у Керченского пролива.

Источник: УНН
Теги: ДНР, Украина, Япония, соревнования, нота
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