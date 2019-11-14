Украина направила ноту Японии относительно участия "команды ДНР" на турнире по каратэ

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины направило ноту Японии относительно участия "команды ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", проведенного "Всемирной федерацией каратеномити" в Токио 7-10 ноября 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИДа Японии по указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны. Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия", - говорится в сообщении.

В посольстве Украины отмечают, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства, не имеют никаких оснований.

Напомним, 12 ноября 2019 года в информационном пространстве появились сообщения об участии "представителей" так называемой "ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", проведенного "Всемирной федерацией каратеномити" в Токио 7-10 ноября 2019 года.

Так, в связи с этим в тот же день посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта. Во время разговора с представителем секретариата этой организации был подтвержден факт приглашения для участия в данном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области Украины.

В МИДе отметили, что "Всемирная федерация каратеномити" является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в целом в мире.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило России ноту, в которой просило назвать координаты и время, когда можно забрать корабли, захваченные в прошлом году у Керченского пролива.