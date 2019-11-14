Пристайко разъяснил свою позицию на счет выборов в ОРДЛО

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что была бы идеальная позиция, чтобы провести выборы по всей Украине на основе одного законодательства, но, наверное, это не удастся сделать. Об этом министр сказал, говоря о выборах в ОРДЛО, в своем интервью ВВС, передает УНН.

В СМИ напомнили, что ранее Вадим Пристайко заявлял, что идеально было бы провести местные выборы на всей территории Украины, включая и ОРДЛО.

"Меня неправильно поняли… Это была бы идеальная позиция, чтобы мы провели выборы по всей Украине на основе одного законодательства. Наверное, не удастся это сделать", - сказал Вадим Пристайко.

Напомним, более половины жителей ОРДЛО хотят проведения местных выборов.