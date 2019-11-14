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Зеленский отметил 60 военных государственными наградами

Зеленский отметил 60 военных государственными наградами

Владимир Зеленский

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил 60 военных, шесть из которых - посмертно, государственными наградами Украины. Об этом говорится в соответствующем указе Президента "О награждении государственными наградами Украины" №846/2019 от 14 ноября, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Так, "за личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебного долга", Президент постановил наградить одного лейтенанта орденом Богдана Хмельницкого II степени и одного капитана - орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Зеленский также постановил наградить семь военных орденом "За мужество" III степени, шесть из которых - посмертно.

Также Президент отметил семь военных медалью "За воинскую службу Украине", еще 44 - медалью "Защитнику Отечества".

Напомним, ранее Зеленский основал 350 стипендий Президента для спортсменов и их тренеров.

Источник: УНН
Теги: награды, указы, военные, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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