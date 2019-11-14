Зеленский принял приглашение посетить Австрию

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом, во время втречи принял приглашение совершить официальный визит в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Глава государства приветствовал нынешнее проведение Года культуры Украины в Австрии и Года культуры Австрии в Украине. Кроме того, Владимир Зеленский принял переданное приглашение федерального президента Республики Австрия Александра ван дер Беллена осуществить официальный визит в Австрию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Президент Украины во время встречи выразил надежду, что новое правительство Австрии будет продолжать поддержку Украины в вопросах противодействия российской агрессии и сохранения режима санкций против РФ.

Зеленский ознакомил собеседника с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Глава государства поблагодарил за недавнее решение Федерального правительства Австрии выделить 1 млн евро для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе. Было также отмечено важную поддержку со стороны Австрии во внедрении внутренних реформ в Украине и реализации курса европейской интеграции.

Кроме того, сообщается, что Зеленский призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в украинскую экономику, которые сейчас составляют более 1,16 млрд долл. США.

Как сообщал УНН, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Александр Шалленберг после визита в Украину посетит Россию.