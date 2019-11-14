Монобильшинство не смогло продолжить сегодняшнее заседание Рады

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Монобильшинство не смогло продолжить сегодняшнее заседание Верховной Рады до 19:00. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков на заседании парламента, передает корреспондент УНН.

"Утреннее заседание объявляю закрытым", - заявил Разумков, соглашаясь с тем, что предложение о продолжении заседания поступило уже после объявления.

Перед этим глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал продолжение заседания до 19:00 в связи с большим количеством вопросов в повестке дня.

Напомним, ранее во фракции СН заявляли, что в случае, если до обеда народные депутаты проголосуют за продолжение заседания Верховной Рады, следует готовиться к "бюджетной ночи".