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Монобильшинство не смогло продолжить сегодняшнее заседание Рады

Монобильшинство не смогло продолжить сегодняшнее заседание Рады

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Монобильшинство не смогло продолжить сегодняшнее заседание Верховной Рады до 19:00. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков на заседании парламента, передает корреспондент УНН.

"Утреннее заседание объявляю закрытым", - заявил Разумков, соглашаясь с тем, что предложение о продолжении заседания поступило уже после объявления.

Перед этим глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал продолжение заседания до 19:00 в связи с большим количеством вопросов в повестке дня.

Напомним, ранее во фракции СН заявляли, что в случае, если до обеда народные депутаты проголосуют за продолжение заседания Верховной Рады, следует готовиться к "бюджетной ночи".

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание, нардепы
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