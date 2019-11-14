Мазур вернулся к работе в Офисе Омбудсмена

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинский активист Игорь Мазур уже приступил к работе в Офисе Уполномоченного ВРУ по правам человека, где является главным специалистом. Об этом сообщила на своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Наш сотрудник Игорь Мазур уже приступил к работе. Быстрое возвращение нашего гражданина домой стало возможным благодаря профессиональной и слаженной работе соответствующих министерств и ведомств", - написала она.

Также Денисова отметила, что быстрому возвращению Мазура, в частности, способствовала работа Украинского бюро Интерпола. Ими, по поручению главы МВД Арсена Авакова, еще вечером в день задержания было направило пакет документов, прямо свидетельствовавших о злоупотреблениях Российской Федерации своим правом обращения в Интерпол.

Напомним, задержанный в Польше украинский активист Игорь Мазур 13 ноября вернулся в Украину.

Как сообщал УНН, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура. 10 ноября Мазура отдали на поруки украинскому консулу.

Игорь Мазур активист и участник Революции Достоинства, в 2014 году был руководителем "Правого сектора" в Киевской области и начальником штаба 24-й сотни Самообороны Майдана. С мая 2014-го воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015-м году присоединился к рядам ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО. Кроме того Игорь Мазур является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата Украины и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.