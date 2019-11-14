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Украина отреагировала на обстрелы Израиля из сектора Газа и удары в ответ

Украина отреагировала на обстрелы Израиля из сектора Газа и удары в ответ

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина считает абсолютно недопустимыми обстрелы гражданского населения. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко относительно эскалации ситуации, связанной с ракетными обстрелами территории Израиля, передает УНН.

"Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации, связанной с ракетными обстрелами территории Израиля из сектора Газа и ударами ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля - ред.) в ответ. Считаем абсолютно недопустимыми обстрелы гражданского населения. Призываем стороны к оперативной деэскалации ситуации с целью защиты мирных граждан", - говорится в комментарии.

Напомним, в начале ноября, после почти месяца относительного затишья, из сектора Газа была выпущена ракета в сторону Израиля. После этого боевики из сектора Газа, подконтрольные ХАМАС и Израиль регулярно обмениваются ракетными ударами.

Как сообщалось ранее, 4 ноября над сектором Газа палестинские боевики обстреляли израильский беспилотник.

Накануне сообщалось, что за 24 часа "Исламский джихад" выпустил по городам Израиля более 220 ракет.

В четверг СМИ сообщили, что за 48 часов обстрелов Израилем сектора Газа погибли 34 человека.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Палестина, сектор Газа, обстрелы
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