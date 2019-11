Следователи по делу MH17 опубликовали разговоры между боевиками "Л/ДНР" и чиновниками РФ

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Совместная следственная группа (JIT) опубликовала новую партию перехваченных аудиозаписей звонков между боевиками на востоке Украины и высокопоставленными российскими чиновниками, происходивших за несколько недель до сбития рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, передаёт УНН со ссылкой на доклад JIT.

Разговоры включают лидеров боевиков, включая самопровозглашенного “премьер-министра” Александра Бородая и самопровозглашенного “министра обороны” так называемой “Донецкой народной республики” Игоря Гиркина . Они общались с Сергеем Аксёновым, ставленником России в Крыму, и Владиславом Сурковым.

Так, отмечается, что в публичных интервью лидеры “ДНР” заявили, что они были "добровольцами", которых никто не посылал в Украину. В JIT, при этом, считают, что они фактически были направлены из Российской Федерации, пишут следователи. JIT беседовал с несколькими свидетелями, которые заявили, что “ключевые фигуры” были направлены из Российской Федерации.

Их показания подтверждаются телефонными разговорами, которые были записаны в то время. Например, Бородай, одна из тех ключевых фигур. В своем разговоре с неким человеком (B) 3 июля 2014 года в 17:30:15, Бородай (A), похоже, признал, что следовал российским инструкциям:

A: Ну, ваши планы далеко идущие. Мои нет. Я выполняю заказы и защищаю интересы единственного государства — Российской Федерации. Это суть.

Во время другого звонка в начале июля 2014 года член “ДНР” сообщил местному командиру, что “люди приезжают с мандатом от Шойгу”. Сергей Шойгу — министр обороны России. По словам члена “ДНР”, эти люди “выгонят местных военачальников из частей”, а “люди из Москвы” возьмут на себя командование.

Также, по словам следователей, несколько бывших боевиков сообщили JIT, что российская служба безопасности ФСБ и служба военной разведки ГРУ были вовлечены в “повседневное управление ДНР”. Один из свидетелей заявил, что “лидеры ДНР регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактами в ФСБ и ГРУ”, пишут в JIT.

Перехваченные телефонные разговоры также свидетельствуют о вовлечении российских служб безопасности, работающих бок о бок с руководством “ДНР”. Так, 18 июля 2014 года два члена “ДНР” обсуждали, что они оба получают указания из Москвы: один из ФСБ, а другой из ГРУ.

Сообщается также, что в августе 2014 года, вскоре после того, как был сбит MH17, обвиняемый Гиркин объявил о своем отъезде и сказал Бородаю, что “возвращается в штаб”. Очевидно, он вернулся в организацию, в которой работал ранее.

13 августа 2014 года в 00 ч. 28 м. 31 с. Бородай (B) звонил обвиняемому Гиркину (С). В JIT предоставили стенограмму записи:

В: Алло?! Где ты?

C: Ну, я возвращаюсь в штаб.

В: Ты возвращаешься в штаб?

C: Да, это так. Вся концепция там меняется. Я имею в виду, что мы больше не богатые владельцы животноводства, но бедные уличные... как там... попрошайки.

В: (...) Итак, что мы делаем? Мы едем в штаб?

C: Да-да-да-да! Возвращайся в штаб. Пока!

В: Тогда ладно! Вот так! Хорошо! Мы едем в штаб!..

C: Ага... Да.

В: Как обычно, мы едем...

В августе 2014 года обвиняемые Гиркин и Бородай выехали из Восточной Украины в Москву. В интервью в 2017 году Гиркин объяснил: “Мне приказали передать командование Захарченко”.

По всей видимости, Гиркину было приказано передать командование Захарченко по указанию Суркова, сообщают следователи.

Другие источники, включая интервью и пресс-конференции, показывают, что Захарченко на самом деле взял на себя командование "ДНР".

Во время брифинга 19 июня 2019 года JIT опубликовала разговор от 11 июля 2014 года между Бородаем и Владиславом Сурковым. В беседе Бородай говорил, что ему срочно нужна военная поддержка из Москвы. Другие беседы свидетельствуют о том, что на этом участие Суркова не закончилось, сообщают следователи. Согласно их материалам, 3 июля 2014 года состоялся разговор между Сурковым и Бородаем, в котором Сурков заявил о подкреплении из России.

Также в нем Сурков призвал Бородая устроить Владимира Антюфеева на высокий административный пост в “ДНР”. Через неделю, 10 июля 2014 года, Антюфеев проводит пресс-конференцию с Бородаем и Гиркиным. Антюфеев рассказывает прессе, что в тот же день он приехал из России и что секторы "государственной безопасности", "внутренних дел" и "юстиции" “ДНР” будут под его руководством.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Сразу после трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа (JIT) по вопросам расследования причин катастрофы.

В прошлом году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне этого года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17. СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела по факту сбивания самолета Boeing 777 рейса MH17.

Судебное разбирательство по делу о катастрофе MH17 состоится 9 марта 2020 года в суде в Гааге.