Монополию на производство спирта стоит оставить за государством - Шуфрич

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Монополия на производство спирта должна быть у государства. Об этом в кулуарах Верховной Рады Украины журналистам заявил народный депутат от политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич, комментируя президентский законопроект о демонополизации спиртовой отрасли (№2300), передает УНН.

“Я не думаю, что этот законопроект нужно поддерживать. Это нормально, когда государство контролирует производство стратегических продуктов. Ведь спирт — это не только водка, это действительно стратегический продукт, и с точки зрения национальных интересов я бы эту монополию за государством оставил”, — сказал он.

Проблем с покупкой спирта сегодня в Украине нет, продолжил нардеп.

“Поэтому, я не вижу здесь крайней необходимости именно сейчас это решать. А то, что кто-то хочет на этом заработать, в этом у меня уже нет сомнений”, — подчеркнул он.

Напомним, законопроект Президента Зеленского предлагает отменить монополию государства на производство спирта и разрешить этой деятельностью заниматься, по сути, всем желающим при наличии соответствующей лицензии. Также предлагается отменить норму, обязывающую использовать украинский спирт для производства алкогольных напитков, реализуемых на территории Украины.

Законопроект был зарегистрирован 23 октября и вызвал бурную дискуссию в экспертной среде. Экономисты предупреждают: если отрасль демонополизировать перед приватизацией ГП “Укрспирт” — стоимость активов государственного предприятия сравнится с ценой металлолома.

И добавляют, что отмена госмонополии на производство спирта спровоцирует в Украине бум фальсификата и создание частных монополий.

Большинство экспертов склоняются к мнению, что законопроект Зеленского о демонополизации спирта выгоден только крупным водочным компаниям, которые после получения лицензий построят собственные мини-заводы и будут диктовать свои условия рынку, в частности, средним и мелким производителям.

Учитывая вышеизложенное, профильный Комитет ВР предлагает проводить демонополизацию отрасли после приватизации ГП “Укрспирт”.