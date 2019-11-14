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В монобильшинстве не исключают продолжения сегодняшнего заседания

В монобильшинстве не исключают продолжения сегодняшнего заседания

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодняшнее вечернее заседание могут продолжить. Об этом заявил заместитель главы Комитета по вопросам бюджета журналистам в кулуарах Парламента, передает корреспондент УНН.

"Была инициатива продолжить заседание, но, поскольку было закрыто уже утреннее заседание, мы к этому вопросу вернемся уже после перерыва", - отметил Трухин, отвечая на вопрос, будут ли работать сегодня нардепы до 18:00.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла проект Государственного бюджета на следующий год.

Монобольшинство не смогло продолжить сегодняшнее заседание Верховной Рады до 19:00, которое инициировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее заместитель главы фракции Александр Корниенко заявлял, что в случае, если до обеда народные депутаты проголосуют за продолжение заседания Верховной Рады, в таком случае следует готовиться к "бюджетной ночи".

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, парламент, заседание, Слуга народа, Давид Арахамия
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