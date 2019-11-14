В Раде объяснили, почему в Госбюджете-2020 маленькие пенсии и зарплаты учителям

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Увеличение выплат, предусмотренных пенсионерам и работникам государственных учреждений, в следующем году ограничено размером увеличения доходной части бюджета. Об этом заявил заместитель главы Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин журналистам в кулуарах Парламента, передает корреспондент УНН.

"Доходная часть бюджета, которая сформирована правительством, позволяет максимально поднять минималку, по учителям - поднять зарплаты, поднять пенсии. То есть существует поднятие социальных стандартов, но доходная часть, которая есть на сегодняшний день, позволяет поднять в таких рамках, чтобы бюджет был сбалансированным", - отметил Трухин.

При этом он добавил, что парламент, включая оппозиционные фракции, будет работать над тем, чтобы эти соцстандарты были увеличены в течение года.

"Сейчас мы с коллегами разрабатываем целый ряд законопроектов, которые могут быть ресурсными - это и янтарь, и игорный бизнес, которые будут проголосованы, и тогда будет увеличена доходная часть бюджета, и эти доходы более реалистично можно будет распределить", - добавил нардеп.

Напомним, Верховная Рада голосами 280 народных депутатов приняла проект Государственного бюджета на следующий год.