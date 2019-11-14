Данилишина переизбрали председателем Совета НБУ

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Совет Нацбанка во время заседания 14 ноября переизбрал председателем Совета Богдана Данилишина. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Данилишин, передает УНН.

"14 ноября 2019 года состоялось заседание Совета Национального банка Украины (далее - Совета), на котором было избрано руководство Совета и утверждена смета административных расходов Национального банка Украины на 2020 год. Председателем Совета во второй раз назначен доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины Богдан Данилишин", - пишет Данилишин.

Так, заместителем председателя Совета назначен доктор экономических наук, профессор Василий Фурман.

"На основании требований статей 5, 9 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и по результатам обсуждения Совет утвердил смету административных расходов Национального банка Украины на 2020 год, одобренный решением Правления Национального банка Украины и разработанный аудиторским комитетом Совета", - сообщил Данилишин.

Напомним, предыдущая каденция Богдана Данилишина в должности главы Совета НБУ завершилась 27 октября.

В свою очередь, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова отметила, что ситуация, которая сложилась в Национальном банке из-за отсутствия главы Совета НБУ, является досадной.