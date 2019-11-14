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Данилишина переизбрали председателем Совета НБУ

Данилишина переизбрали председателем Совета НБУ

Богдан Данилишин

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Совет Нацбанка во время заседания 14 ноября переизбрал председателем Совета Богдана Данилишина. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Данилишин, передает УНН.

"14 ноября 2019 года состоялось заседание Совета Национального банка Украины (далее - Совета), на котором было избрано руководство Совета и утверждена смета административных расходов Национального банка Украины на 2020 год. Председателем Совета во второй раз назначен доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины Богдан Данилишин", - пишет Данилишин.

Так, заместителем председателя Совета назначен доктор экономических наук, профессор Василий Фурман.

"На основании требований статей 5, 9 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и по результатам обсуждения Совет утвердил смету административных расходов Национального банка Украины на 2020 год, одобренный решением Правления Национального банка Украины и разработанный аудиторским комитетом Совета", - сообщил Данилишин.

Напомним, предыдущая каденция Богдана Данилишина в должности главы Совета НБУ завершилась 27 октября.

В свою очередь, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова отметила, что ситуация, которая сложилась в Национальном банке из-за отсутствия главы Совета НБУ, является досадной.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина
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