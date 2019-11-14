Кандидат в еврокомиссары пообещал бороться с пропагандой Кремля в Украине

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кандидат на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вaргейи в четверг во время слушаний в Европарламенте в Брюсселе заявил, что предоставит необходимые средства Украине для борьбы с пропагандой Кремля в случае его избрания, передаёт корреспондент УНН.

Так, во время слушаний немецкий политик, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель задала вопрос о том, как Вaргейи собирается бороться с российской пропагандой.

"Мы видели пропаганду, поддерживаемую Кремлем, в онлайн- и традиционных СМИ, которая оказывает огромное влияние на страны-члены ЕС, а также на наших соседей… Мой вопрос будет заключаться в том, как вы будете помогать и поддерживать такие страны, как Украина, Грузия и Молдова, в борьбе с гибридными угрозами, если учесть, что даже в таких странах ЕС, как Венгрия, государственные СМИ активно распространяют фейковые новости российского происхождения?" - спросила евродепутат.

Вaргейи заявил, что будет работать над этим вопросом с возможным будущим Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем над этой проблемой.

"Мы создали в EEAS (Европейская служба внешних связей – ред.) подразделение стратегических коммуникаций, которое уже и без того делает хорошую работу по защите от гибридных угроз, а также фейковых новостей. И я буду взаимодействовать с Высоким представителем, особенно по Украине, где, похоже, именно этот феномен больше всего затрагивает и общественность. Я также направлю все необходимые финансовые средства, чтобы Украина могла бороться с этим феноменом", - заявил он.

Как сообщал УНН, ранее кандидат на должность Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.