Рада изменила закон об использовании земель обороны

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Парламентарии приняли законопроект об изменениях в закон об использовании земель обороны. Соответствующее решение приняли 334 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Закон Украины "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины" Об использовании земель обороны "направлен на совершенствование и ускорение процесса размещения средств СНН ОГВС, повышение эффективности использования выделенных земельных участков.

Принятие Закона Украины будет способствовать созданию более тесного взаимодействия подразделений ОГВС и подразделений Министерства обороны Украины в части организации использования воздушного пространства как в мирное время, так и в особый период.

Дальнейшее урегулирование процесса использования земель обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, будет способствовать более эффективному использованию уже выделенных земельных участков, позволит не выводить из пользования земли другого назначения для размещения средств СНН, уменьшить затраты на создание энергетической, транспортной и социальной инфраструктур при вводе в эксплуатацию новых средств.

Напомним, народные депутаты Украины, при заблокированной фракцией "Оппозиционная платформа - за жизнь" трибуне и криках "Ганьба!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 относительно введения рынка земли.