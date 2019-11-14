Загороднюк: Украина работает над возвращением захваченных кораблей

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина работает над тем, чтобы вернуть корабли, которые захватила РФ. Об этом во время 3-й Международной конференции по морской безопасности заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Мы все знаем, что год назад Россией были захвачены украинские корабли. Мы до сих пор работаем, чтобы их вернуть. Мы вернули наших моряков и до сих пор мы имеем ситуацию с блокировкой Керченского пролива. Поэтому, фактически, Азовское море является регионом чрезвычайной опасности. Украина делает шаги для того, чтобы решить эту проблему, но это невозможно сделать без международной поддержки. Это вопрос не только Украины - это вопрос всего цивилизованного мира", - отметил он.

Он также отметил, что ценности НАТО и стран Европы должны стать ключом к стабилизации и развития региона.

"Черноморский регион должен быть регионом верховенства права, человеческих ценностей и уважения к Украине и ее суверенитета", - Загороднюк.

Напомним, Загороднюк ранее заявлял, что российские учения в Черном и Азовском морях препятствуют коммерческом судоходству.