Нардепы возмутились, что Яременко до сих пор руководит комитетом и еще и хамит

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко продолжает руководить комитетом и еще и позволяет себе "хамскую манеру" при общении с коллегами. Об этом заявила народный депутат ("Европейская солидарность"), член этого комитета Мария Ионова с парламентской трибуны, передает корреспондент УНН.

"Господин Яременко вчера он снова председательствовал на комитете. И, честно говоря, он продолжил вести себя с депутатами в очень хамской манере. Требуем, чтобы его или временно заменил первый заместитель, господин Немыря, или фракция избрала нового председателя комитета", - заявила Ионова.

По ее словам, после секс-скандала Яременко сам должен сложить полномочия и уйти с должности в комитете. Именно этого, по ее словам, ожидали от него коллеги по комитету.

Напомним, кроме замены председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, народные депутаты планируют сделать еще несколько ротаций в комитетах.

Фракция "Слуга народа" планирует провести праймериз по избранию нового председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на смену Богдану Яременко.