Боевики разбомбили дом недалеко от Авдеевки

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские оккупанты уничтожили гражданский дом недалеко от Авдеевки, в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook, передает УНН.

Так, сегодня, около 15.00, российские оккупационные войска из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка Донецкой области. В то же время противник вел огонь и по гражданской инфраструктуре.

"В результате таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке "Акация". Полностью уничтожено двухэтажный дом. Оккупанты еще раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения", - написали на странице ООС.

Напомним, с начала суток враг дважды обстрелял позиции наших военных на Донбассе.