Нардепы приняли законопроект о системе электронных аукционов относительно прав на землю

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект №2195 о внесении изменений в земельное законодательство относительно системы электронных аукционов. Соответствующее решение поддержали 262 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы предусматривает правовое обеспечение публичности и прозрачности аукционов по продаже и передаче в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, что будет достигнуто путем проведения таких аукционов в электронной торговой системе.

Во время обсуждения законопроекта, глава профильного комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский рекомендовал ВРУ принять законопроект за основу.

"Вместе с тем есть дельные замечания, которые будут учтены между первым и вторым чтением", - отметил Сольский.

Напомним, ВРУ приняла за основу законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс относительно дерегуляции в сфере земельных отношений. Соответствующее решение поддержали 272 народных депутата Украины.