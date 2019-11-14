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Дещица прокомментировал возвращение Мазура в Украину

Дещица прокомментировал возвращение Мазура в Украину

Игорь Мазур

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Посол Украины в республике Польша Андрей Дещица сказал, что возвращение Игоря Мазура в Украине - результат совместной деятельности официальных ведомств, политиков и журналистов. Об этом посол написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Итог пяти дней акций - Игорь Мазур в Украине. Это результат оперативных действий и сотрудничества официальных ведомств, деятельности должностных лиц, общественности, журналистов в Украине и Польше", - написал Андрей Дещица.

Посол также выразил благодарность польским друзьям в Сейме и Министерстве внутренних дел.

Напомним, в МВД разъяснили ситуацию с делом Мазура в Интерполе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, посол
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