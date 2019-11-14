Новости: Политика
Четверг, 14 ноября 2019, 17:51 • Дарья Панченко • 10575
Дещица прокомментировал возвращение Мазура в Украину
Игорь Мазур
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Посол Украины в республике Польша Андрей Дещица сказал, что возвращение Игоря Мазура в Украине - результат совместной деятельности официальных ведомств, политиков и журналистов. Об этом посол написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Итог пяти дней акций - Игорь Мазур в Украине. Это результат оперативных действий и сотрудничества официальных ведомств, деятельности должностных лиц, общественности, журналистов в Украине и Польше", - написал Андрей Дещица.
Посол также выразил благодарность польским друзьям в Сейме и Министерстве внутренних дел.
Напомним, в МВД разъяснили ситуацию с делом Мазура в Интерполе.
Источник: УНН