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Анбандлинг "Нафтогаза": Рада приняла за основу еще один закон

Анбандлинг "Нафтогаза": Рада приняла за основу еще один закон

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2359-1 (альтернативный №2351) о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2359-1 имеет целью создание благоприятных условий для обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы с Протоколом о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Законопроект предусматривает внесение изменений в подраздела 2 раздела ХХ "Переходные положения" НКУ в части установления особенностей налогообложения НДС операций, осуществляемых в рамках процедуры исполнения обязательств по отделению деятельности по транспортировке природного газа.

Во время обсуждения законопроекта профильный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВРУ принять законопроект за основу и в целом.

Также парламентарии покорили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Народные депутаты Украины приняли в целом проект закона №2239-1 (альтернативный №2239) о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа. Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат.

Источник: УНН
Теги: налоги, парламент, ВРУ, кодекс
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