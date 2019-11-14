Регистрация | Вход |
USD: 24,32 -0,1463  EUR: 26,76 -0,1831 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 ноября 2019 18:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3495
Версия для печати

Посольство США приветствовало завершение разведения сил и средств в Петровском

Посольство США приветствовало завершение разведения сил и средств в Петровском

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Посольство США в Украине приветствовало завершение разведения сил и средств в Петровском. Об этом дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы приветствуем завершение разведения сил и средств в Петровском. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, к продуктивному сотрудничеству с Украиной в направлении дальнейшего прогресса в восстановлении контроля Украины над ее международной границей", - написали на странице посольства.

Как сообщалось ранее, 13 ноября в районе Петровского начался процесс разминирования.

Позже в штабе сообщили, что разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября.

Источник: УНН
Теги: США, Донбасс, отвод войск, посольство, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.