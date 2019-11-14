Новости: Политика
Четверг, 14 ноября 2019, 18:18 • Наталья Рябцева • 3495
Посольство США приветствовало завершение разведения сил и средств в Петровском
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Посольство США в Украине приветствовало завершение разведения сил и средств в Петровском. Об этом дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы приветствуем завершение разведения сил и средств в Петровском. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, к продуктивному сотрудничеству с Украиной в направлении дальнейшего прогресса в восстановлении контроля Украины над ее международной границей", - написали на странице посольства.
Как сообщалось ранее, 13 ноября в районе Петровского начался процесс разминирования.
Позже в штабе сообщили, что разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября.
Источник: УНН