Посольство США приветствовало завершение разведения сил и средств в Петровском

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Посольство США в Украине приветствовало завершение разведения сил и средств в Петровском. Об этом дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы приветствуем завершение разведения сил и средств в Петровском. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, к продуктивному сотрудничеству с Украиной в направлении дальнейшего прогресса в восстановлении контроля Украины над ее международной границей", - написали на странице посольства.

Как сообщалось ранее, 13 ноября в районе Петровского начался процесс разминирования.

Позже в штабе сообщили, что разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября.