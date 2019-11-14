ВАКС продлил меру пресечения Грымчаку и Овдиенко

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ВАКС в Facebook.

"Так, 13 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора ... и продлил на два месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Ему также определены залог в размере ... 5 миллионов 999 тысяч 283 гривны", - говорится в сообщении

Также его помощнику Игорю Овдиенко, которого следствие считает соучастником уголовного производства, продолжили содержания под стражей - на 30 дней. Залог для него составляет 3 миллиона 999 тысяч 522 гривны.

Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 миллиона долларов за предоставление определенных услуг.