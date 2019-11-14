Власть просят провести референдум перед продажей объектов государственной собственности

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинцы призвали правительство запретить продажу объектов государственной собственности без референдумов. Соответствующая петиция размещена на сайте Кабинета министров Украины, передает УНН.

В обращении напоминают, что третий год подряд в Украине идут активные процессы по массовой распродаже государственного имущества, которые международные и украинские СМИ давно окрестили как "Украина - в розницу".

"Соответствующие обязательства перед кредиторами правительство Гройсмана брало на себя не спросив мнения населения Украины и без должной оценки государственных активов, которые уже завтра могут "уйти с молотка" за бесценок, попасть в руки олигархов и представителей российского бизнеса", - говорится в петиции.

В перечне предприятий, которые Украина рискует продать задешево есть и те, которые имеют важнейшее стратегическое значение с точки зрения экономической стабильности, энергетической независимости и национальной безопасности страны.

"Речь прежде всего о ГП "Укрспирт", ПАО "Укрзализныця", ПАО "Центрэнерго", ряд химически-горных предприятий, облэнерго, остатки уникальных машиностроительных заводов, неповторимый столичный Оперный театр или величественный НСК "Олимпийский", полностью отремонтированный за государственные средства, тому подобное.

И одно дело, когда приватизация "грозит" государственным гостиницам и базам отдыха, к которым обычные люди и так не имели доступа. И совсем другое - когда передать в неизвестные частные руки намерены абсолютно прибыльные, бюджетообразующие и перспективные, с точки зрения капитализации и дальнейшего экономического развития, предприятия", - говорится в документе.

Тезисы о том, что государство является неэффективным управленцем - это мифы, навязанные украинскому обществу заинтересованными бизнес-монополиями - тогда, как на самом деле, все страны мира стремятся держать в руках государства стратегические объекты и отрасли. Именно они обеспечивают налоговые бюджетные поступления, прибыль экономик и рабочие места, убеждены авторы петиции.

"Учитывая изложенное, требуем:

- запретить продажу государственного имущества важного стратегического производственного, промышленного или культурного значения без проведения референдумов/электронных референдумов всеукраинского уровня (когда речь о государственных предприятиях, деятельность которых касается экономики, энергетики, безопасности или транспортной логистики страны в целом и т.д.) и местного уровней (когда речь об объектах, деятельность которых является знаковой для отдельного города, области или региона).

- определяться с приватизацией и первоочередным правом на покупку объектов государственного имущества исключительно на основании результатов таких референдумов.

- законодательно исключить передачу государственных стратегических предприятий в руки иностранцев, в частности, связанных с РФ", - говорится в документе.

Соответствующая петиция была опубликована вчера, 13 ноября. На сегодня она набрала 10 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 89 дней.