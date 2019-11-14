КСУ признал конституционным законопроект о законодательной инициативе народа

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) соответствующим требованиям Конституции. Об этом сообщила пресс-служба КСУ, передает УНН.

"Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 93 Конституции Украины, отметив, что право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит не только Gрезиденту, Кабмину и народным депутата, а всему "народу". Законопроекты, которые главой государства определены как неотложные, должны рассматриваться вне очереди.

Как отметили в КСУ, юридических оснований для признания законопроекта таким, который не отвечает требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины, нет. Однако, как говорится в заключении КСУ, предложенное законопроектом положения "право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит народу" нуждается в конкретизации исходя из того, что в Конституции Украины понятие "народ" применено в значении "Украинский народ - граждане Украины всех национальностей".

"Согласно части второй статьи 5 Конституции Украины народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без установки в Конституции Украины соответствующего количества граждан Украины, имеющих право голоса, для осуществления законодательной инициативы предложенное законопроектом положения делает невозможным реализацию такой инициативы", - говорится в сообщении.

Напомним, проект Закона о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) предлагает дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украины, таким субъектом, как народ.

Как сообщал УНН, 9 сентября в Конституционный суд Украины поступили конституционные обращения Верховной Рады Украины о предоставлении заключения относительно семи законопроектов (в том числе и законопроекта о законодательной инициативе народа), которыми предусмотрено внесение изменений в Конституцию Украины.

Представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявлял, что КСУ сможет через месяц-два предоставить выводы относительно 7 законопроектов об изменениях в Основной закон, которые направила Рада, чтобы получить заключение.