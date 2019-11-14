ЦИК зарегистрировала Вятровича нардепом

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владимира Вятровича, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 год в ЗМИО Владимира Вятровича", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 ноября 2019 года Верховная Рада Украины своим Постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ирины Луценко в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

После этого, в связи с представлением Натальи Бойко в ЦИК заявления об отказе от баллотирования Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины.

Напомним, бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подтвердил, что идет в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко.