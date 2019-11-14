Регистрация | Вход |
USD: 24,32 -0,1463  EUR: 26,76 -0,1831 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 ноября 2019 20:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10305
Версия для печати

ЦИК зарегистрировала Вятровича нардепом

ЦИК зарегистрировала Вятровича нардепом

Владимир Вятрович

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владимира Вятровича, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 год в ЗМИО Владимира Вятровича", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 ноября 2019 года Верховная Рада Украины своим Постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ирины Луценко в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

После этого, в связи с представлением Натальи Бойко в ЦИК заявления об отказе от баллотирования Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины.

Напомним, бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подтвердил, что идет в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, Украина, нардепы, Владимир Вятрович
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.