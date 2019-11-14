КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" ход реформ в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службау Офиса Главы государства.

"Президент Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7). Собеседники обсудили ход реформ в Украине", - говорится в сообщении.

Во встрече также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители - Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.

"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности - над принятием и выполнением законов, которые часто непопулярные, но важны для улучшения экономического климата в Украине.

Отмечается, что особое внимание во время встречи было сосредоточено на борьбе с коррупцией. Участники подробно обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского управления.

Также во время встречи речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

Напомним, Алексей Гончарук заявил, что судебная реформа в Украине может затянуться на несколько месяцев.