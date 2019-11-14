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В России отреагировали на заявления следственной группы по MH17

В России отреагировали на заявления следственной группы по MH17

Мария Захарова

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что совместная следственная группа, которая проводит расследование крушения Boeing над Донбассом в июле 2014 года, "подгоняет материалы" под заранее готовое решение. Об этом она сказала в четверг на брифинге, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз... Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", - сказала Захарова.

Напомним, сегодня следователи по делу MH17 опубликовали разговор между боевиками "Л/ДНР" и чиновниками РФ.

Как сообщал УНН, Объединенная следственная группа (JIT) сегодня выступила с новым обращением к свидетелям в рамках уголовного расследования катастрофы рейса MH17.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, MH17, расследование
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