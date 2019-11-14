В России отреагировали на заявления следственной группы по MH17

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что совместная следственная группа, которая проводит расследование крушения Boeing над Донбассом в июле 2014 года, "подгоняет материалы" под заранее готовое решение. Об этом она сказала в четверг на брифинге, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз... Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", - сказала Захарова.

Напомним, сегодня следователи по делу MH17 опубликовали разговор между боевиками "Л/ДНР" и чиновниками РФ.

Как сообщал УНН, Объединенная следственная группа (JIT) сегодня выступила с новым обращением к свидетелям в рамках уголовного расследования катастрофы рейса MH17.