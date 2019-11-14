Обновленная резолюция по Крыму: важнейшие тезисы

КИЕВ. 14 ноября. УНН. По инициативе Украины Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека на Крымском полуострове в условиях российской оккупации. Данные инструменты должны усилить противодействие попыткам России легитимизировать аннексию части территории Украины. Основные положения резолюции обнародовало Постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Facebook, передает УНН.

О чем говорит резолюция:

— Ссылается на международно-правовое определение агрессии; предостерегает о том, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным действием.

— Требует от Российской Федерации прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения.

— Осуждает массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности представителей гражданской инициативы “Крымская солидарность”.

— Призывает прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за выражение мнений, в частности в начале оккупации.

— Осуждает продолжающуюся практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы в рядах государства-оккупанта.

— Требует немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на Родину.

— призывает международное сообщество продолжить в рамках международной адвокации разоблачения нарушений РФ прав человека как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Так, резолюция вступит в силу после его принятия Генеральной Ассамблеей ООН в декабре.

Напомним, 14 ноября в ООН поддержали обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН.

Против проекта резолюции по Крыму проголосовали 23 страны, среди которых Россия и Беларусь.